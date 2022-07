Les plus belles escales d’une croisière au Maroc

Une croisière le long de la côte marocaine est généralement une extension d’une croisière en méditerranée. Parfois, des escales au Maroc sont effectuées avant de poursuivre vers Madère et les îles Canaries. Bien que ces croisières ne soient pas axées à 100% sur le Maroc, elles offrent la possibilité de visiter les plus belles destinations du pays, de Tanger à Agadir.

Tanger

Située sur les rives du détroit de Gibraltar, Tanger est une escale presque inévitable lors des croisières au Maroc proposées par Costa Cruises et d’autres compagnies de croisière. Ce lieu stratégique est principalement connu pour sa médina et ses souks animés. C’est également une célèbre station balnéaire qui, grâce à ses plages, attire chaque année un grand nombre de touristes.

Lors d’une escale à Tanger, vous ne pouvez pas manquer une visite de la Médina et flâner dans les rues étroites pour apprécier le charme atypique avec son architecture unique de style espagnol et musulman. Près de la Médina, située sur une falaise, se trouvent des tombes phéniciennes. Pour compléter la visite, la meilleure option est de continuer au Musée de la Kasbah. Installé dans un élégant palais du XVIIe siècle, ce musée expose des objets archéologiques découverts dans la région.

Après ces visites, il est bon de prendre le temps de déguster le fameux thé à la menthe au Café Hafa. Depuis son ouverture en 1921, ce café a conservé son célèbre décor de style années 1920. Dans ce lieu irremplaçable, vous pourrez admirer des vues imprenables sur la baie de la ville et profiter de moments de tranquillité.

Les accros du shopping peuvent se rendre au centre officiel de l’artisanat, un lieu où il est possible de trouver toutes sortes d’articles en cuir, des sculptures en pierre naturelle, des tissus précieux, des céramiques, etc. Pour acheter des céramiques, une autre option consiste à se rendre sur la route de Tétouan, où l’on peut acheter des articles à des prix très intéressants.

Agadir

Sur la côte atlantique, Agadir est une destination touristique qui attire de nombreux visiteurs du monde entier. Avec ses magnifiques plages et son climat subtropical, c’est un lieu à visiter toute l’année. La ville est située sur les rives de la baie d’Agadir, considérée comme l’une des plus belles baies du monde. En vous promenant le long de la promenade de 5 km, vous pourrez profiter d’une vue magnifique sur l’océan. En prolongeant la promenade jusqu’à la nouvelle marina, il est possible de faire du shopping et de profiter d’un délicieux déjeuner dans l’un des nombreux restaurants. Pour terminer la visite, rien de tel qu’une montée à la Kasbah d’Agadir, située à quelque 236 mètres d’altitude. Une fois au sommet, vous pourrez admirer une belle vue sur la baie et les environs.

Situé à seulement 10 minutes du centre-ville, le Medina a été conçu en 1992 par l’Italien Coco Polizzi. Il comprend plusieurs boutiques d’artisanat où tous les métiers sont représentés et offrent la possibilité de s’initier aux méthodes de fabrication de divers objets, comme les fameuses « babouches ». Le travail des artisans de la région est particulièrement visible dans ce village animé, qui est également un haut lieu culturel. De nombreux événements sont organisés chaque année dans son amphithéâtre.

Casablanca

À mi-chemin entre Tanger et Agadir se trouve Casablanca, la plus grande ville du Maroc. De l’ancienne Médina à la place Mohammed V, en passant par la Corniche en bord de mer, les lieux à visiter sont nombreux. La Corniche de Casablanca est une destination emblématique qui comprend plusieurs cafés et autres lieux de détente. Entre deux visites, les voyageurs peuvent s’accorder une pause gastronomique dans l’un de ses nombreux restaurants et profiter des bienfaits de la brise marine. Visiter la Corniche de Casablanca, c’est aussi découvrir ses innombrables richesses culturelles, comme la mosquée Hassan II, qui peut également être visitée par les non-musulmans. Inauguré en 1993, cet édifice est flanqué d’un minaret de 210 mètres de haut et son esplanade peut accueillir jusqu’à 80 000 fidèles.

Lors d’une escale à Casablanca, une visite pour découvrir les nombreux avantages des bains de vapeur s’impose. La ville compte plusieurs établissements de bien-être où les voyageurs peuvent profiter de moments de détente dans des espaces de relaxation décorés dans un style traditionnel. Certains de ces lieux disposent de hammams, de salles de sport et de salles de massage privés où vous pouvez renouveler votre énergie en toute intimité.